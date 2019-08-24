長勝軍嶺大擊敗中大　 4強鬥職訓局

「Jordan Brand Invitational大專邀請賽」周六（24日）在荃灣體育館繼續舉行八強賽事，首場由分組賽全勝的香港嶺南大學，迎戰5勝5負的香港中文大學。嶺大整場賽事保持領先，最終以96：87擊敗中大晉級，4強將會對上同日淘汰香港恒生大學的職業訓練局。



嶺大的楊紀政以一記「long two」拉開序幕，之後此子和費利克斯先後上籃得手，嶺大早段領先7 : 5。隨後中大簡永昇、韓承宗和蘇冠維合力攻入3球3分，加上邱廣華籃底建攻，協助中大反超20 : 18。不過今節中大早早面對「foul trouble」，給予楊紀政和費利克斯多次罰球機會，結果嶺大以22 : 20稍微領先第一節。



第二節雙方一開始就進入比賽狀態，嶺大多次憑楊紀政和朱梓鎔鏟籃得手，當中費利克斯更單節攻入8分。幸好中大憑着後備「挺身而出」，其中庄楚彬單節射入2個3分球和黃子聰在籃底連入5分，領先36：34，不過最後嶺大靠着麥嘉榮籃底建攻，以45 : 43完半場。



第三節成比賽轉捩點，中大不斷出現「turnover」，嶺大的楊紀政、費利克斯、朱梓鎔以及麥嘉榮多次成功偷波快攻上籃，曾一度將分數拉開至16分。雖然中大黃錦濠和張知德之後分別搏得「and one」及射入3分，嶺大仍然以74 : 57領先第三節。



第四節中大全力反撲，比賽進入最後5分鐘，中大靠着蔡家榮、庄楚彬連續射入2球3分，以及邱廣華籃底近射，一度打出了8 : 0攻勢，將比分縮窄至12分。不過中大「turnover」 問題再現，陳永熹抄截黃子聰球後完成上籃，替嶺大穩住勝局。及後雖然嶺大主力麥嘉榮五犯「提早畢業」，中大蘇冠維及庄楚彬亦分別射入3分球，可惜為時已晚，最終87：96告負，止步八強。



至於嶺大下場對手將會是職業訓練局，職訓局整場賽事保持領先，第一節已經以32：12大幅領先，半場輕鬆以52：29拋離恆大。雖然恆大下半場積極反撲，更在第四節打出15：5的攻勢，可惜早段落後太多，職業訓練局最後仍然以81：69保持勝利。



香港賽馬會青少年體育記者培訓計劃實習記者李浚𣇹報道



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