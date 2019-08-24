非常意甲揭幕戰　這是一場階級鬥爭

意甲將於周六(24日)深夜12點開鑼，帕爾馬主場對祖雲達斯，講實力、星味，祖雲達斯當然係超晒班，連續8季奪冠、擁有天王巨星C朗助陣，今季仲簽入新世代超級中堅馬菲斯迪歷特，加上門將保方回巢，以及其他新兵，陣容更加強大，可以話係集金錢、權利、名氣於一身，佔據壟斷性地，代表上流社會階層。



相反，帕爾馬經歷過破產，4年前被降落丁組，上季先至重返意甲，幾經艱辛由地底爬番上來，係正宗草根球隊。兩支屬於唔同世界、貧富懸殊嘅球隊碰面，當中強烈對比，可以話係唔少社會嘅真實寫照。咁是否代表祖雲達斯可以一面倒打垮帕爾馬呢？咁又未必。



帕爾馬又窮、賣相亦唔好，隊中射手謝雲奴一度淪落去中超搵食，更被寸係最樣衰球員，同「高富帥」C朗係兩同極端。



不過，呢位32歲科特迪瓦很醜，但很好波，上季意甲射入11球，當中兩循環對祖記，轟入3球，代表作一定係作客梅開二度，幫帕爾馬逼和祖記3:3，令該仗同樣入2球嘅C朗冇晒「飛士」。



擁有較多資源嘅球隊，或者可以喺長期競爭中，佔有優勢，但亦唔好忘記，比賽亦可以係逐場計，單場賽事並非以財力、名氣、地位決出勝負，更加重要係講鬥志、決心。



帕爾馬經過災難性打擊，由丁打番上意甲，上季亦曾於國際米蘭、AC米蘭、祖雲達斯身上搶到，證明球隊係組得起考驗，今場要喺「階級鬥爭」中勝出，並非夢話，新一季意甲係時候要有新刺激，打破祖記獨大嘅局面。



立即參加「賞您睇」：https://tinyurl.com/yxa3a8z8

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。