穿起PRAYFOR12黑衣　麥嘉榮為亡友而戰

終場哨聲響起，嶺南大學擊敗香港中文大學，闖進「Jordan Brand Invitational大專邀請賽」準決賽。板凳球員緩緩站起來，沉默地擊掌。跟想像不一樣，荃灣體育館沒有迴盪歡呼、吶喊，沒有舉起勝利手勢，惟有麥嘉榮高高揚起一件黑色T恤，寫著「#PRAYFOR12」。



或者不是適合慶祝的時候，但對嶺大球員來說，這場比賽意義很重。每次衝搶、每個籃板，都透露著「很想很想贏」的心態。「我想大家都知道吧，我的好兄弟離世了。」麥嘉榮剛剛開口便紅了眼眶。晃眼文浩軒離開接近十天，從前滿場奔跑、板凳助威的身影消散後，化作左邊胸口「12」這個數字，代表一份祝福，也給予他們贏球的力量。「沒有這件事發生，我未必這樣落力，畢竟畢業了，要贏的已經贏了，要打的已經打完。今天頭兩節表現很差，但半場穿起這件T恤，想起他，便很想很想為他贏⋯⋯」



然後，他整場攻進18分4籃板7抄截，尤其第三節創造多個快攻機會，帶領球隊打出29：14的高潮。「外界以為我們鬥志高昂，其實不是。事發那星期，三天加起來我睡不夠十小時，這幾天算不錯，每天睡到五、六小時。」近距離訪問，才看見麥嘉榮掛著兩輪深深的黑眼圈，「精神不好，集中不到，狀態遠遠未到100%。」多少影響他的犯規次數，完場前兩分鐘犯滿畢業，幸好當時已經拉開分差，「說實話有點自責，要是這樣導致輸球，對不起隊友，也對不起他。」



即將啟程前往英國，下周四強，還有觸手可及的決賽舞台，他都無法踏上，意味著這是最後一次披上嶺大球衣比賽。短短兩年大專生涯，「有遺憾嗎？」我問。「太多了。不能帶著文浩軒的意志走到最後，是最遺憾的事，希望隊友能夠加油。而未來甲一賽事，我也會一直為他而戰。」



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