【賽後解碼】相信年輕人　林柏特開齋

周六(24日)晚英超早場，車路士憑2位廿歲出頭嘅小將譚美阿巴謙、美臣蒙特包辦3個入球，作客以3:2擊敗新升班嘅諾域治，林柏特執教車路士後，踢第3場英超，終於打開勝利之門。



開波僅3分鐘，車路士就打開紀錄，艾斯派古達右路傳中，21歲嘅譚美阿巴謙第一時間抽射入網，點知轉個頭，就被諾域治中場簡威爾近門射入扳平。



不過17分鐘美臣蒙特左路殺入禁區，射大位遠柱入網，車仔再次領先，呢位20歲英格蘭中場連續2場英超入波，令人驚喜。之後美臣蒙特、譚美阿巴謙連環起腳，被對手擋出。



25分鐘車仔有機會拉開紀錄，但中堅安達斯基斯坦臣近門飛頂，竟然被門將告魯爾夫撲出。諾域治大難不死，果然有後福，迪姆普基突破越位，窄角度射入，扳平2:2。



踢到68分鐘，車路士第3度領先，高華錫直傳，譚美阿巴謙接應，帶到禁區頂勁射入網，個人梅開二度，成車仔贏波大功臣。



車路士季前有夏薩特離隊，加上被罰禁止簽人，造就2位長期被外借嘅小將譚美阿巴謙、美臣蒙特可以回巢獲得重用。雖然兩人上季都係踢英冠，但並非因為實力差，只係由於欠缺機會，依家證明佢哋足以喺英超豪門立足，表現獨當一面。



「轉會禁令」或者削弱車仔爭標機會，但亦令一向偏重外援球星嘅車路士老闆阿布拉莫域體會到，土炮小將一樣掂，請相信年輕人。



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