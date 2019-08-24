費蘭甸奴去咗邊？可能永遠唔返來

英超已經展開第3輪賽事，但大家有冇發覺，曼城中場大將費蘭甸奴仲未見人影呢？原來呢位34歲巴西國腳獲得較長假期，仲未操起狀態，由於費蘭甸奴只剩下9個月合約，曼城可能畀佢自由身離隊。



有份踢今屆美洲國家盃嘅曼城球員，包括加比爾捷西斯、阿古路、艾達臣摩拉斯等人都如期歸隊比賽，但同樣有份為巴西踢美洲盃嘅費蘭甸奴，卻獲得延長假期，比較遲歸隊，莫非佢有特權？定係領隊哥迪奧拿體諒佢年紀大，所以畀佢抖多陣？



不過，真相可能好殘酷，因為曼城今夏收購咗洛迪卡斯簡迪後，呢位23歲西班牙國腳已成為防守中場必然正選，根本唔需要費蘭甸奴。事實上，曼城買洛迪卡斯簡迪，就係為咗代替年齡已高嘅費蘭甸奴。



因此，就算費蘭甸奴一早歸隊，都係做觀眾，曼城亦未有打算同佢續約。預料費蘭甸奴一係提出轉會，把握餘下球員生涯踢多幾場波，一係坐到明夏自由身離隊。



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