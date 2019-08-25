【賽後解碼】又炒12碼！曼聯創30年恥辱

周六(24日)晚英超爆出大冷門，曼聯主場1:2不敵水晶宮，近30年以來首次於聯賽主場輸畀水晶宮，而今次敗仗就係曼聯首次於英超輸畀水晶宮。



繼普巴上場爭射12碼宴客後，紅魔鬼今場由拉舒福特主射，都係唔入，估唔到呢個「簡單任務」，竟然成為領隊蘇斯克查最大難題。



今場一大焦點係曼聯陣中身價達5000萬鎊嘅右閘雲比沙卡倒戈，但表現一般，紅魔鬼一開波佔上風，上半場初段有麥湯米尼迎頂角球高出，拉舒福特2次主射罰球唔中目標。



丹尼爾占士近門起腳，被門將古亞達擋出，浪費1次入波黃金機會，呢位新加盟嘅21歲「新傑斯」之後受傷，需要軍醫入場治理，好彩可以繼續比賽。



曼聯久攻不下，結果先失波，32分鐘水晶宮門將古亞達大腳長傳，舒洛比頭槌二傳，由佐敦阿休射入，紅魔鬼禍不單行，左閘勞基梳爾拉傷右腳大腿，退下火線。



水晶宮踢出士氣，幾乎再入1球，韋費特沙夏近門窄角度起腳，被門將迪基亞封出。臨完上半場，保羅普巴主射罰球高出。曼聯上半場9次射門都唔中目標，反觀水晶宮3射2中入1球，效率非常高。



換邊後，曼聯立即加強進攻，艾舒利楊格左路傳中，丹尼爾占士又射唔中目標，之後艾舒利楊格、安東尼馬迪爾起腳都高出。領隊蘇斯克查立即換入17歲前鋒格連活特，增強火力。



踢到68分鐘，曼聯中場麥湯米尼博到12碼，普巴終於唔爭射，由拉舒福特操刀，但竟然射中內柱唔入，莫非因為被委任為「首席劊子手」後，壓力太大？



直至89分鐘，曼聯終於由丹尼爾占士射入扳平1:1，但去到補時被水晶宮左閘雲安荷特射死，輸1:2。



曼聯今場唔止拉舒福特炒12碼，亦有3次禁區邊罰球越門而去，綜觀紅魔鬼大軍名單，只有桑馬達1位「死球專家」，可惜屈居後備，佢今場最後6分鐘先至上陣，反而冇建樹嘅連格卻穩佔正選，簡直係玩「讓賽」。



領隊蘇斯克查應該考慮用桑馬達擔正，起碼多一瓣死球破門能力，就唔使好似今場咁望門興嘆啦。



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