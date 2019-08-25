【有片】後防搞乜！曼聯輸波2戰犯　

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曼聯於新季英超頭威頭勢，首仗大數車路士，但之後就表現麻麻，和完狼隊後，第3輪主場對住水晶宮竟輸1:2，全球魔迷大失所望。今場紅魔輸嘅2球，都同曼聯後衞犯錯有關，先係域陀連迪路夫被對手於空中完爆，直接導致先失1球；於補時階段雲安荷特勁射，門將迪基亞竟被射爆近柱死位。



上仗未能擊敗狼隊，魔迷已經非常不滿，今戰後防雖有哈利馬古尼領軍，不過就到連迪路夫甩轆。呢名上季曼聯最佳後衞，上半場面對一個高空波，畀晒時間佢準備都頂唔贏舒洛比，後者一撐就畀佐敦阿休單刀射入。



曼聯去到完場前由丹尼爾占士扳平，以為有機會於尾段反敗為勝，點知因為空群壓上導致後防空虛，最終雲安荷特入到禁區窄位抽近柱，雖然係急勁，但以迪基亞卡士，被射死位應有力救出，但最後係救咗入網。曼聯意外輸波，堅要怪2個後防大將。



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