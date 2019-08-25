沙拿玩殘雷斯省2粒　利物浦拆廠3連勝

沙拿恰死大衞雷斯，超精彩梅開二度，帶領利物浦主場3:1擊敗阿仙奴，開季3戰3勝繼續做英超1哥！雙方賽前俱2戰2勝，兵工廠天價新兵尼高拉斯比比勁對辦，可惜上半場浪費2次入波機會。利物浦企穩陣腳後先有祖爾麥迪比頭槌開紀錄，下半場沙拿更梅開二度，其中1球更玩殘雷斯，阿仙奴連續4季作客輸畀紅軍，應該輸得心服口服。



利物浦今仗以最強陣容迎戰阿仙奴，一開波就圍住阿仙奴狂攻，2分鐘羅拔臣直推左腳狂抽遠柱，法明奴爭一步未能剷入空門。阿仙奴上半場打穩守突擊，11分鐘大腳傳送，VVD已叫阿祖安卡斯迪路唔好出，佢照舊出迎解圍，但竟然解咗去奧巴美揚腳下，佢即時笠射僅柱邊出界。之後比比大爆發，先扭過羅拔臣起腳，但因為手球在先被吹罰。之後佢3次起腳，31分鐘奧巴美揚橫傳比比，比比左腳遠射僅僅出界；34分鐘軒達臣中場犯錯，比比扭過一名守衞單刀一射被可惜唔夠力被救出。



利物浦上半場雖然控球贏晒，但要到上半場尾段先有入肉埋門，39分鐘沙拿於禁區轉身勁射僅斜出，41分鐘更取得入球，阿諾特右路角球斬中，祖爾麥迪比泰山壓頂頂入，半場紅軍領先1:0。48分鐘阿諾特直線傳出禁區，大衞雷斯情急下扯沙拿件衫，球證直指12碼點，沙拿主射高波入網拉開比數。之後阿仙奴本有機會入波，比比直線質畀奧巴美揚單刀，但佢因攤得太凍被敵衞篤落底線。



59分鐘沙拿射入今場最靚入球，法賓奴直線篤前，沙拿一攞即刻閃身精彩避過大衞雷斯，之後直搗黃龍殺入禁區，左腳抽地波遠柱入網，呢球簡直係集靈巧、速度同射術於一身。到完場前盧卡斯托拉拿於禁區內破蛋，但無阻紅軍贏3:1。利物浦之前3次於晏菲路，分贏阿仙奴3:1、4:0同5:1，今次再贏3:1，阿仙奴堅係去親紅軍主場都冇好結果。



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