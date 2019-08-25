【賽後解碼】阿仙奴同一線　仲差幾遠？

阿仙奴作客利物浦，相信唔少廠迷，都希望球隊打出血性、打出足以同紅軍周旋嘅足球，多過可以取得分數。畢竟對手係應屆歐聯冠軍，而且最近3次去到晏菲路都完敗而回。其實領隊艾美利今戰部署恰當，中後場防守緊密亦有紀律，但雷斯2次太錯令球隊無法翻身。阿仙奴同曼城、利物浦甚至熱刺，目前仍差一個層次；未來兵工廠成敗，要睇艾帥點樣整合前線三叉戟；而中場丹尼施巴路斯未來表現如何亦好關鍵。



阿仙奴今戰開賽打個穩守突擊，除奧巴美揚同新兵尼高拉斯比比之外，其餘球員幾乎全民皆守，而球隊實在踢出鐵血防守，禁區頂補位勁快，一人多走一步令利物浦空餘2邊出波板斧；奧巴同比比速度極快，有力硬闖紅軍後防，今戰新兵比比成功扭過VVD，亦有2個入波機會，如果佢把握到1個，可能戰果已截然不同。



奧巴美揚、比比侵略性極強，艾帥要諗諗點將拿卡錫迪再融入其中，去組成一個類似「埃及文明」嘅攻擊線。但艾帥唔敢出拿卡錫迪，歸根到底都係因為中場線唔夠硬淨。睇番阿仙奴中場，只有盧卡斯托拉拿較為爛打撞得，但呢名烏拉圭國腳身材始終輸蝕，要佢於英超控制中場似乎係苛求。格列沙加樣樣有啲但冇瓣突出，祖爾韋洛克未成氣候，古安杜斯今季係有進步但仍未能擔當大任，中場缺憾太多，喺作客情況問題更加突顯，艾美利明顯仲有排執。



皇馬借將丹尼施巴路斯係有波或，而且活動範圍亦大，不過今仗面對利物浦中場，想攞個波嚟用都難。呢名西班牙國腳係有一定卡士，佢打後可唔可以更加適應英超節奏而有所進步、帶領阿仙奴中場線於攻守更有效率，將影響球隊能否殺入前4。



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