曼城要3分？問過紅軍金球王未？

利物浦於第3輪英超,主場3:1砌低阿仙奴,保持3場全勝,成為本季唯一一支、開季後依然全勝嘅球隊。本身曼城都有力挑戰3連捷,但第2場鬥熱刺於補時階段嘅入球被VAR推翻,最終由贏3:2變打和2:2,曼城條氣梗唔順。



上場失分,今輪作客般尼茅夫「藍月亮」必定搏命,近2場聯賽入4球嘅史達寧,肯定成為般茅嘅後防心腹大患。同史達寧一樣來自利物浦、本季被借到般茅嘅哈利威爾遜,上場鬥維拉又入遠射,呢名威爾斯國腳專入禁區外靚射,佢為自己又好、為般茅又好,甚至為利物浦都好,今場對曼城必定去到盡,曼城要贏波,就要小心佢嘅遠射喇。



直播表

周日7:00am 美職 紐約城 Vs 紐約紅 牛無綫 myTV Gold 302;Now 639;有線655、615台

周日7:30am 美職 費城聯 Vs 華盛頓聯隊 無綫 myTV Gold 301;Now 638;有線654、614台

周日10:00am 美職 聖荷西地震 Vs 溫哥華白帽 無綫 myTV Gold 302;Now 639;有線655、615台

周日6:00pm 日乙 岡山綠雉 Vs 町田澤維亞 有線604、603台

周日7:30pm 德乙 卡爾斯魯厄 Vs 漢堡 on.cc 東網

周日9:00pm 英超 般尼茅夫 Vs 曼城 Now 621、611

周日9:00pm 法甲 摩納哥 Vs 尼姆 無綫 myTV Gold 302;Now 639;有線655、615、604、603台

周日9:30pm 德甲 RB萊比錫 Vs 法蘭克福 Now 671、Fox +;有線652、612台

周日11:00pm 西甲 艾拉維斯 Vs 愛斯賓奴 Now 632

周日11:00pm 西甲 馬略卡 Vs 皇家蘇斯達 Now 633

周日11:00pm 法甲 斯特拉斯堡 Vs 雷恩 無綫 myTV Gold 302;Now 639;有線655、615台

周日11:30pm 英超 熱刺 Vs 紐卡素 Now 621

周日11:30pm 英超 狼隊 Vs 般尼 Now 622

周一凌晨零時 意甲 烏甸尼斯 Vs AC米蘭 無綫 myTV Gold 301;Now 638;有線654、614、662、602台

周一凌晨零時 德甲 哈化柏林 Vs 禾夫斯堡 Now 671、Fox +;有線652、612台

周一1:00am 西甲 雷加利斯 Vs 馬德里體育會 Now 632

周一2:45am 意甲 羅馬 Vs 熱拿亞 無綫 myTV Gold 302;Now 639;有線655、615台

周一2:45am 意甲 森多利亞 Vs 拉素 無綫 myTV Gold 301;Now 638;有線654、614台

周一3:00am 西甲 巴塞隆拿 Vs 貝迪斯 Now 632、611

周一10:30am 美職 FC洛杉磯 Vs 洛杉磯銀河 無綫 myTV Gold 301;Now 638;有線654、614台