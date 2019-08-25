【死性不改】賤男朗尼爆房斷正　婚姻大危機

邊有貓係唔食魚？個朵一早已經花晒嘅賤男朗尼，日前再被影到疑似偷食，英國《太陽報》圖文並茂報道，朗尼喺清晨時份鬼祟拖住神秘女子上酒店，事前亦喺夜店同該女子攬頭攬頸非常親暱，真係水洗都洗唔清！朗尼老婆麥露蓮之前一次又一次原諒老公出軌，早前仲話想同朗尼再生多件，今次都唔知點收科。



朗尼上周日(18號)隨華盛頓聯隊作客加拿大，呢位英格蘭前鋒喺比賽入面打人食紅牌，連累球隊0比1輸畀溫哥華白帽，不過做罪人都無損佢心情，賽後同費達歷比爾蘭特等幾名隊友齊齊蒲通宵。朗尼等人喺晚上10點半先去咖啡廳開餐，入夜後就連去2個夜場，消息人士指朗尼最初都好規矩，但愈夜愈狼死，尤其同一位着高肘鞋、黑皮褲同黑背心嘅女子特別親密，朗尼一度攬住佢條腰，個女子亦攬住朗尼條頸玩「胸壓」。咁都唔止，一行人之後去其中一位朋友屋企繼續玩，朗尼更High到跳入按摩浴池。



直到凌晨5點半左右，朗尼同該女子以及一名男性朋友齊齊離開，不過途中男友人走先，朗尼竟然同女子一齊返華盛頓聯隊下榻嘅酒店。消息人士透露：「朗尼同個女仔邊講邊笑，個女仔好有魅力，之後佢哋一齊入咗電梯。雖然玩足成晚，但佢哋睇嚟都仲係精力十足。」幾個鐘頭之後，朗尼就換番華盛頓聯隊隊服，隨隊飛返華盛頓。



朗尼老婆麥露蓮目前喺英國柴郡嘅2,000萬鎊新豪宅，照顧佢哋4個囝囝。朗尼明年1月將回流英國，加盟英冠球會打比郡，據聞呢次轉會係麥露蓮意願，佢想一家人齊齊喺英國生活，不過今次再爆疑似偷食醜聞，佢哋嘅婚姻將亮起紅燈。



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