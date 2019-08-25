【東體爭議】球證變恐龍？VAR遲早累死足球

新球季啱啱開鑼，VAR嘅話題一浪接一浪，呢項新技術對足球發展究竟係好定唔好，近排有好多爭議，當然確保球賽公平競技係推出VAR嘅原意，但如果因為越位咗幾厘米都要推翻入球，那原本作為球賽判官嘅球證又有咩用，足球比賽嘅魅力就慢慢褪色。



坦白講，筆者絕對唔係C朗粉絲，但佢係開鑼戰嘅入球，由隊友嘅傳送到接應，甚至起腳射波順暢又精彩，如果無VAR技術，肉眼根本睇唔到越位，對方亦都完全投降，承應入球，主球證亦吹雞作實，但轉眼間卻被VAR推翻。



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曾經有意見講過「VAR正在摧毁足球」，應唔應同就見人見智啦，但足球嘅魅力及激情就可能被削減，好似今年歐國盃英格蘭對荷蘭，連格係禁區前攝入射入靚波，又係因為VAR回帶再睇，話佢輕微越位，判入球無效。



其實，VAR配合球賽，可以參考一下國際網球比賽嘅做法，就係當有爭議球好似插水、出紅牌、嚴重越位，又或者每場限次數畀有球員或教練提出，才要求VAR翻看再判，起碼這樣可讓執法球證仍有存在價值，否則只要放一個機械人落場陪跑，或者影住球員嘅舉動就已足夠，因為VAR已經做咗判官，球證嘅位置慢慢可以消失啦。



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