真係女人?中國雙姝跑贏全國賽　性別被質疑

中國體壇出現雙性人？在黑龍江舉行的全國田徑冠軍賽暨總決賽，在女子400米項目由湖南雙姝廖孟雪及童曾歡包辦金銀，但即惹來網民質疑兩位運動員的性別，是否男扮女參賽，令這兩位跑手立即聲名遠播。



廖孟雪與童曾歡在400米決賽分別跑出53秒25及53秒35，比起第三名廣西的黃佳欣的55秒09快接近兩秒，而這位兩位跑手早前在國內已有成績，7月的全國田徑錦標賽獲得女子400米亞軍及季軍。



不過，廖、童二人的外觀及身型等而看，相當男性化，有網民在7月已經質疑她們的性別，是否是「中國版的塞曼亞」（南非著名運動員）。有網民留言：「這不是長得似男人，而是比男人更男人」、「比賽唔公平，男人同女人同場競技」「跟本就是中國版塞曼亞」，近日她們參加了全國總決賽再掀熱論。





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