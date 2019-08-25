「睇到呢一幕...」鐵漢勒邦占士被搞喊

在球場上表現霸氣的NBA球星勒邦占士，原來都有柔情一面，近日他個人社交網分享了自己囝囝凌晨5點起身練波的片段，他承認睇見那一幕，被感動到喊。



勒邦占士的大仔Bronny自小已顯出籃球天份，最近他上載了一段自己在屋企後園練波的片段，片段上顯示是早上5點11分，天未亮就練波，兼連續多次入樽，後來弟弟都加入。」



睇見囝囝勤力練波情景，當時正準備開車出發練波的大帝都忍不住要在社交平台分享：「作為一個爸爸，見到這一幕，我真的哭了，此刻我感到無比驕傲。你無法理解我的感受，除非你是一個從小到大都沒有父親陪伴的人，除非你一直都在努力向孩子灌輸職業精神。」勒邦占士成長於單親家庭，自小缺乏父愛，由母親獨自養大，成長於貧困家庭終成超級巨星，他擁有驚人的籃球天賦，但後天仍付出很大努力，沒有染上任何不良惡習，他的兒子雖然不需要經歷艱難的童年，但勒邦教導下，兒子們對自己也有嚴格要求，這一幕令他大為感觸。



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