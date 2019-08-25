久保狂飆！1扭4玩弄馬略卡隊友

留意星期日(25日)晚11點馬略卡對皇家蘇斯達場西甲，如果久保建英披起26號紅色波衫亮相，佢將會創造西、英、意、德歐洲4大聯賽入面，日本球員最年輕嘅上陣紀錄！



久保建英被皇馬外借至馬略卡，喺呢個西班牙巴利亞利群島嘅最大島嶼引起哄動，唔少球迷同日本僑民專登去睇操練攞簽名，馬略卡個Twitter更加一日內增加咗5000個關注。當地報章《Diario de Mallorca》更以「久保狂飆」為題，介紹呢位18歲日本新星嘅到嚟，顯然對佢抱有極高期望。



事實已經跟操兩日嘅久保建英，喺訓練中表現可人，尤其10打10嘅半場分隊賽，踢右路攻擊嘅佢，面對4人包圍都能夠突圍而出，表現出高超技巧。最難得係久保西班牙語流利，經常同隊友主動溝通，融入球隊速度非常快。



假如久保建英真係有得出場，佢將會創造日本球員喺歐洲4大聯賽年輕上陣紀錄──18歳2個月零21日，打破丸岡満（2015年踢德甲多蒙特，現效力大阪櫻花）嘅18歳8個月零14日嘅紀錄，當然亦會破埋指宿洋史（2012年踢西甲西維爾，現效力湘南比馬）20歳10個月零23日嘅西甲聯賽日本球員舊紀錄。



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