衝破樽頸！香港水球之魂係咁練成

終於完成一天的工作，回家前大家都聚到泳池，匆匆換上泳衣，急不及待地跳進水裡。眼睛鎖定一片藍色上的紅色長方框，右手舉起皮球的瞬間喚出一條水龍，他使出全身力氣連煩惱一拼轟進網內。轉過身，嘴角稍微向上揚，這是今天第一件值得快樂的事。每天下班、下課後，香港水球運動員的一天才正式開始，不過對兩位年輕港隊主力麥俐詩和馮剛俊來說，享受水球的樂趣，比累的感覺放得更大，工作也慢慢變成像睡覺前蓋上被子一樣的指定動作。



第21屆「Panasonic亞太區水球賽」」上周圓滿結束，香港女子水球隊代表麥俐詩（Cindy）決賽表現一鳴驚人，全場狂轟六球協助港隊以10：7反勝中國湖南，重奪失落兩年的冠軍。去年的印尼雅加達亞運會，她和陳施婷各自攻入四球，雖然港隊最終被對手逆轉勝，但也足以證明她是隊中的進攻「尖刀」。踏入24歲，原本是水球運動員的黃金時期，不過Cindy就在這個時候陷入「樽頸位」，幸好決賽的入球及時把她從自我質疑的急流中救起，「自己本身是射手，可惜之前幾場一直發揮不好。我對自己說，來到決賽不可以再這樣，所以不斷衝上去打反擊。」



水球港隊主教練趙錦文說，麥俐詩一直是隊中的最佳射手，所謂的「樽頸位」或許只是工作與水球之間「過渡期」，「自從開始工作後，她的練習時間明顯減少，影響了她射門的觸覺和信心，不過只要捱過這段時間就沒有問題。」「趙sir」同時對她寄予厚望：「希望她可以變得有自信，不用再懷疑自己，射波更加果斷。」



香港男女子水球隊每星期訓練六天，逢一、三維園游泳池，二、四、六港灣道游泳池，星期五則在九龍公園游泳池。他們會先在陸上進行一小時體能訓練，然後才下水，總共練三個小時。Cindy明白，每次的訓練就像點滴一樣，注入默契和經驗，「幸好現在找到遷就到訓練時間的兼職工作。」要配得上港隊射手之名，只能努力，然後是更努力。



香港男子A隊在今次賽事與日本球隊Sanken.30 Club一度拉成均勢，互射點球後惜負，之後他們險勝澳洲得季軍，能攻擅守的馮剛俊（Kenny）獲選為男子最有價值球員。亞運之後港隊迎來大換血，目前陣中年紀最大的只有24歲，正是馮剛俊的哥哥馮剛政。22歲的Kenny中學時期受哥哥的影響，由游泳轉投水球運動，現在兩人同是港隊的主力猛將。他笑說，和隊友出生入死是他打水球最享受的時間：「比起游泳，我更喜歡團體活動。現在港隊成員年紀都很接近，加上隊中有3對兄弟，令大家的默契更強，而我們彼此的感情也很好。」



即使來年很大機會加入紀律部隊，但Kenny強調不會離開水球運動，畢竟人生很難有什麼令你一見鍾情之後，還能一直愛下去，「自己實在太愛水球，所以之後一有時間就會回來練球。每一次缺席都會令手感逐漸流走，我不希望這件事發生。」來年的亞洲錦標賽會是港隊下一個目標，他們能否發揮年輕的最大本錢，令人期待。



圖／文：余樂詩、香港賽馬會青少年體育記者培訓計劃實習記者李浚𣇹



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