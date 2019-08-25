中女大戰！細威話過：唔會再輸畀呢個賤婦

今年最後一個網球大滿貫—美國公開賽，美國時間周一（26日）開戰，首天戲碼已經相當精彩，球迷可以享受一個『Super Monday』，兩位天后級的「敵人」細威S威廉絲與舒拉寶娃在女單首圈即演「中女大戰」，新仇舊恨再成為話題。



這兩位前世界一姐的恩怨已積如雪山，舒拉寶娃在個人自傳都曾爆料，15年前在溫網決賽打贏細威奪冠，在更衣室中聽到細威對她的不憤，有指當天細威曾說過「我唔會再輸畀呢個賤婦」，更表示大家一定「不會是朋友」，場外場內的仇恨，差不多已成為球壇公開的秘密。



今次在美網碰頭，原來是她們的首次，細威與舒拉寶娃過去都試在其餘三個大滿貫的決賽相遇，亦曾於2012年奧運碰頭，唯獨未試過在美網，更令這一戰充滿話題。細威與舒娃的對戰紀錄是19勝2負，對上一次輸畀舒娃就是15年前。



同時，這也是細威爭取紀錄性第24個大滿貫錦標的機會，細威每很多時在美網都是話題人物，單是去年與日本新星大阪直美的決賽，因為不滿裁判，就成為了新聞人物，即使冠軍的大阪直美都完成被蓋光芒，坦白講，舒拉寶娃已經不是昔日的天后，受到傷患困擾及因禁賽而停賽之後，她的表現都難以重拾當年勇，最近在比賽更試過首圈出局，再遇細威實難招架。



至於稱得上是『Super Monday』，除了這場話題性比賽之外，祖高域及費達拿都會先後在男單首圈亮相，如此戲碼實在令球迷拍手掌啦！





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