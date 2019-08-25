【賽後解碼】阿古路起孖　摑哥帥一巴

周日(25日)晚英超，曼城憑阿古路梅二度，同埋史達寧入波，作客以3:1擊敗般尼茅夫。不過般尼茅夫新星哈利威爾遜射入靚絕罰球，亦好有睇頭，呢位利物浦借將表現咁出色，話唔定會提早返回紅軍幫手爭標，成為曼城心腹大患。



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雙方開波初段般尼茅夫前鋒祖舒亞京治起腳，被門將艾達臣摩拉斯接實，曼城亦有貝拿度施華勁射斜出。



踢到15分鐘，曼城左閘辛真高傳中，奇雲迪布尼起腳躂Q變助攻，由阿古路近門射入。之後第400場為曼城上陣嘅大衞施華有1次凌空抽射，被門將蘭斯達爾僅僅撲出。



39分鐘曼城門將艾達臣摩拉斯同中堅奧達文迪出現誤會，般尼茅夫中堅阿當史密夫於小禁區內起腳，竟然炒高，錯過扳平黃金機會。曼城避過一劫，仲喺42分鐘由史達寧入1球。



般尼茅夫上半場補時，由後備上陣嘅哈利威爾遜射入靚罰球追至1:2，呢位22歲威爾斯國腳上季被利物浦外去打比郡，經常入靚波，今季改借去般尼茅夫，表現更出色，上場對阿士東維拉遠射得手，今場再施展罰球絕技，射爆曼城，可堪稱為「左腳碧咸」，紅軍領隊高普見到應該好開心，話唔定遲下會收番佢自用。



哈利威爾遜可能太搶鏡，下半場一開波，就被史達寧狠狠踢一腳，好彩冇大礙。60分鐘大衞施華於禁區內被對手謝法臣拿馬踩跌，但球證睇完VAR竟然冇判12碼。幸好轉個頭大衞施華今場第2次助攻，由阿古路近門補射入網，將紀錄拉開至3:1。



阿古路上場對熱刺，因為不滿太早被換走，一度同領隊哥迪奧拿發生口角，該仗只能打和2:2。阿古路今場大踢爭氣波，證明自己踢足全場，球隊就可以贏波，所以哥帥記得以後都唔好太早換佢離場啦。



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