【東體爭議】祖記癲咗！迪歷特都冇得踢

祖雲達斯於周日(25日)凌晨意甲揭幕戰，以1:0擊敗帕爾馬，賽果冇乜特別，最令人注目反而係後備席上嘅球員。



睇番祖記今場後備名單真係嚇死人，包括馬菲斯迪歷特、保羅戴巴拿、文迪蘇傑、保方等人，實在非常奢侈，而且呢4位球星都係坐足全場，最令人意外係今夏以7500萬歐元來投嘅新世代中堅馬菲斯迪歷特，連1分鐘都冇得踢。



呢位20歲荷蘭國腳對於自己坐冷板都感到意外：「我冇諗過自己冇得踢正選，但尊重教練決定，我要為爭取位置而努力。」



今夏有多支大球會斟馬菲斯迪歷特，包括巴塞隆拿、巴黎聖日耳門、曼聯、利物浦等，但佢認為加盟祖雲達斯，會有更大機會踢正選，加上C朗「力邀」，所以決定轉投祖記，估唔到爭唔贏邦路斯同基亞連尼，其中基亞連尼今場為祖記攻入致勝1球，迪歷特想搶走佢嘅正選位置，真係唔容易，除非教練沙利改用3中堅陣式。



至於保羅戴巴拿、文迪蘇傑原本有傳會離隊，但依家冇晒下文，最唔抵係今場正選前鋒竟然係希古恩，呢個排陣似乎「睇小」帕爾馬，亦可能係留力下場對拿玻里，所以各位後備球星都唔使太灰心。



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