老孫拍卡尼失靈　熱刺主場失3分

唔止足球睇波，仲有24小時滾動賠率，即時體驗：https://bit.ly/2UmNL0L



英超周日尾場熱刺對紐卡素，結果爆出冷門，熱刺主場輸0比1全失3分，今場南韓球星孫興民正選披甲夥拍哈利卡尼，但攻勢唔到肉，該隊今季連續3場半場落後，上兩場都追得番，但今仗失靈無法平反敗局，被紐卡素偷雞開齋。



熱刺今仗控球比率佔80%，但射門只有17次，中目標僅得兩次，反不及紐卡素8射3中咁高效率，所以熱刺輸波唔係冇原因，而且熱刺持續慢熱，開季3場都係半場落後，首仗成功反勝，次仗亦能追和，但「上得山多終遇虎」，今次終於輸波。



紐卡素上半場一次機會破城，27分鐘今季新加盟22歲巴西前鋒祖連頓，進襲熱刺腹地一控一射成功破門，為紐卡素領先1比0，餘下時間熱刺圍攻對手，紐卡素縮後防線，形成一場攻防戰。



熱刺一直老鼠拉龜無處埋手，最有機會係下半場78分鐘一次攻勢，哈利卡尼禁區內被紐卡素拿修斯撞跌，不過球證經VAR驗證後，決定不判罰12碼，明顯犯規都唔判，熱刺球員有點洩氣，最終紐卡素成功守住大門，以1比0贏波打開今季勝利之門。



立即參加「賞您睇」： https://tinyurl.com/y2e6pmwk

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。