利物浦借將係遠射天才　般茅執到寶

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今場曼城作客般尼茅夫，般茅陣中都有利物浦「臥底」在陣，並成功攻破曼城大門，佢就係22歲威爾斯天才哈利威爾遜，雖然未能阻止曼城贏波，但呢位球員令人留下深刻印象。



哈利威爾遜一直都係利物浦球員，但從未為紅軍上陣，2015年出道以來外借到克魯、侯城、打比郡，今季外借到般茅，幾年磨鍊以來練就出超強射術，今仗憑罰球射破曼城大門，皮球直飛死角冇得救，令一眾利迷興奮不已。



連同上場對阿士東維拉建功，哈利爾遜已經連續兩場入波，係近4年來英超連續兩場入波最年輕球員，對上一位就係2015年曼聯嘅安東尼馬迪爾，當年馬迪爾只有19歲。



其實哈利威爾遜仲有個驕人數據，由上季至今，佢係英格蘭4級聯賽中，禁區外入波最多嘅球員，入球累計11球，堪稱遠射天才。



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