扮美斯占士　基沙文一夜成魯營新王

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巴塞隆拿大炒貝迪斯5比2，1.2億歐元新加盟巴塞嘅法國前鋒基沙文射入兩球靚波，今場佢威晒，因為今仗美斯、蘇亞雷斯及奧士文尼迪比利悉數缺陣，基沙文初擔大旗有料到，攻入第2球後仲有特別慶祝動作，傳為佳話。



基沙文於上半場末段門前窩利射入，為先落後嘅巴塞扳平，攻入加盟巴塞首個入球後，佢冇特別動作，但當下半場初段在禁區頂右路左腳熨射死角入網，為巴塞反超前2比1之後，基沙文似乎早有準備，佢走到場邊，工作人員遞上彩粉，然後佢灑向空中慶祝。



原來這個慶祝動作，係仿傚NBA球星「大帝」勒邦占士嘅招牌動作，而佢加盟巴塞後，亦見過球王美斯在訓練場做過類似入球熨射，於是呢位法國國腳有樣學樣，一次過學晒大帝球王，而最終巴塞大勝，基沙文一躍成為魯營新王。



28歲嘅基沙文賽後承認：「我喺訓練期間見過美斯在右邊起左腳熨射，我只係複製佢嘅動作，至於入波後慶祝，係因為我好鍾意勒邦占士，於是我模仿一下。」



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