陳晞文勇敢跨進命運　迎著風成為更好的人

如果倫敦奧運前，那艘帆船沒有撞來，五條肋骨沒有斷，脾臟沒有切除；如果仁川亞運，媽媽沒有患上癌症；如果沒有失落里約奧運資格……「如果說如果，其實沒有辦法說下去。」陳晞文的笑容泛著釋懷。



印象裏，她和大型運動會好像八字不合，我問她相信命運嗎，「每個人從出生到最後歸零，所有事情已經寫好了，無法控制發生什麼，卻可以控制心態。我想命運不會作弄人，沒有輸過，也不會學懂放開。」她歪著頭，說得很緩。心靈雞湯總是給人太過輕巧的感覺，聽說陳晞文的過去，才知道這些說話耗費多少力氣，很重。



哪怕最後沒有答案，起碼我尋找過



「我喜歡尋找答案。」這天我們坐在咖啡廳，陳晞文一邊攪動吸管，一邊說起小時候。「我的志願」那篇文章，她寫了當太空人，還真的報名參加小太空人計劃，不過首輪甄選已經被淘汰。她尷尬笑笑，「記得英國讀書時，爸爸帶我到玩具店，我選了一個星球模擬器，每天看著它轉啊轉啊，直到現在還很關注NASA新聞。」



星辰大海的共通點大概是未知，這兩個字很危險，危險得讓人著迷。無法坐上太空船，她站上板，揚起帆，轉眼二十年。「海豚、飛魚、水母、很大的海龜……那次看見海象嚇了一跳，心想怎麼有個黑人在海中央。」這些都是日常接觸不到的未知，她興奮掰著手指，哪裏有二十八歲的模樣。



風帆人喜歡說「自己的風」。技術再好，碰不到合適的環境、天氣都是徒勞。「你找到屬於陳晞文的風了嗎？」我問。她呆了半晌，輕輕呢喃：「誰知道呢。」不同時候總有不同的風拂過，襲來。細風的日子，「很慢很治癒」；偶爾波濤洶湧，「幾乎起不到帆，但只要人在板上，就覺得很安穩」。忽然答非所問地說：「從小寫作或看書，我都喜歡悲劇結局，但我是個樂觀的人。」無論發生什麼事，颳起什麼風，「最後都會回復平靜。」



風起了，平靜學習成為更好的人



二十一歲，倫奧訓練撞船斷肋切脾，接下來兩年，她每天吃一顆抗生素，然後停藥，康復。唯有這件事耿耿於懷，「很生氣醫生沒有『留底』，難得可以看看自己的器官。」眼睛閃耀著，骨子裏的求知慾惹來我們大笑。四年後，她在港隊遴選輸給盧善琳，媒體總是標榜陳晞文「意外」落選，但她說：「失敗不是突現出現的結果。我鬆懈了，失手了，相反別人不斷進步，就像龜兔賽跑一樣。」



很氣餒，氣餒得想過退役，直到偶遇中學老師，短短十來分鐘的談話，突然醒覺有些東西很短暫，錯過便沒法回頭。運動員生涯如是，人生如是。她沒有想過，那是她們最後一次見面，沒多久老師因為癌症逝世。對陳晞文來說，癌症一點也不陌生。曾經媽媽動手術切除腫瘤，而她遠在歐洲準備比賽。「我問過她，需要我留下嗎。她說不用，我便真的以為不用……」事後回想那年撞船，爸媽當晚便飛到英國。最脆弱的時候，怎麼可能「不用」？



懺悔換來的答覆是：「我當然想你在，但你要做正經事，正經事要緊。」眼睛潤濕起來，她會想，到底什麼是正經事。大型運動會對運動員來說固然正經，家人也會嚴陣以待，「有次回家，房間突然很多透明樽裝水，才知道她請了風水師轉運。」當時反應哭笑不得，人大了，只剩下「媽媽真的很錫我」的醒悟。「看著她的白頭髮越來越多，開始覺得人真的會老，每次接送機、吃飯都會抱抱她。」原來比起比賽，擁抱同樣正經，更加正經。



「又到奧運年，怕嗎？」訪問最後，我認真看著她的眼睛。「怕自己太想去，但如果不夠想去，是不可能去到。所以盡力吧，再不行也要move on。」不是「戴頭盔」，而是風浪過後的平靜。忽然想起村上春樹說過：「命運就像沙塵暴，你無處逃遁。只有勇敢跨入其中，當你從沙塵暴中逃出，你已不是跨入時的你了。」就當作陳晞文最喜歡的作者，送給陳晞文的一句話，再合適不過。





陳晞文（Hayley Victoria）

出生：1991年1月10日（28歲）

重要成績：

雅加達亞運RS:X板銀牌（2018）

日本世界盃RS:X板金牌（2017）

馬塞歐錦賽RS:X板銅牌（2017）

仁川亞運RS:X板金牌（2014）

倫敦奧運RS:X板第12名（2012）

廣州亞運米氏板銀牌（2010）