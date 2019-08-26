拍住楊楊同林丹　桃田「冧莊」創歷史

李宗偉的忍痛掛拍、林丹又步入黃昏，日本的桃田賢斗已成羽壇新霸主，這位世界一哥剛在世錦賽男單決賽，僅花37分鐘以直落兩局擊潰對手，成功衞冕，繼中國楊楊、林丹及諶龍之後，成為史上第四人可連奪兩屆世界冠軍的球手。



被視為今屆奪標大熱的桃田，在決賽相當輕鬆，約半小時就成功再「登基」，只讓對手兩局共取12分，以21比9、21比3輕挫丹麥新星安頓臣，贏得他個人生涯第二個世錦賽冠軍，同時也成為史上首位「冧莊」世冠的日本人。



至於女單決賽，爭取重奪冠軍的日本名將奧原希望與印度的辛杜重演2017年冠軍爭奪戰，但今次戰局剛好相反，辛杜僅花38分鐘，以直落兩局21比7圓夢，終於打破大賽二奶的宿命，她過去在四次大賽包括2016年里約奧運、17及18年世錦賽及18年亞運會都闖入決賽，但始終與冠軍擦身而過，難怪她取得奠定性一分後非常激動。





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