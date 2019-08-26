曼聯救星到！蘇B搵新史高斯幫拖

曼聯上場英超竟然近30年以來，首次於聯賽主場輸畀水晶宮，普巴又冇料到，搞到中場毫無組織力可言，睇來今夏買唔到波基斯費南迪斯，實在太失策。



不過，紅魔躉又唔使太擔心，因為球隊仲有1位中場秘密武器，就係18歲新星占士格納，呢位英格蘭小將喺今季U23英超賽事，表現極出色，踢3場已經入3球及3次助攻，上場對紐卡素U23，又以遠射入波，被譽為「新史高斯」，領隊蘇斯克查準備提拔佢做一隊常規球員救亡。



占士格納今年2月對水晶宮，已首次於英超上陣，亦有份參加曼聯今夏集訓，並喺熱身賽對珀斯光輝，後備上陣2分鐘就入波，早前U23英超賽事對西布朗，佢以一招衝力射球破門，技驚四座。



曼聯現時中前場球員配合欠佳，進攻組織力疲弱，占士格納嘅遠射腳頭，隨時係球隊最大殺傷力武器。蘇斯克查早前已經透露，計劃畀小將們更多上陣機會，依家可能要提早實行。



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