【人物誌】16歲非洲新星成巴塞新希望

巴塞隆拿周日大炒貝迪斯，無美斯、無蘇亞雷斯，奧士文尼迪比利都缺陣，但同樣閃光四射，基沙文擔大旗兼入波，故然搶鏡，21歲卡洛士佩雷斯射入處子球同樣帶來驚喜，還有一位超超新星都值得留意，就是年僅16歲的法迪（Ansu Fati）。



司職左後衞的法迪在下半場後備落場，他以16歲零298天成為巴塞史上第二年輕出場的球員，雖然在近10萬觀眾面前首演，但他表現相當突出，並好有大將之風，不論傳球、射門都唔似一個男孩，在完場前四分鐘他更試過近柱起腳射遠柱，可惜只差一個波位而錯失入球良機。



法迪能夠這場首演亦要獲得父母的批准，皆因西班牙有個規定，就是孩子不能夠在黃昏後踢波，而今仗比賽於晚上9點才開賽，所以法迪能夠出場都要父母簽下同意書，才能夠圓夢。



法迪初演大獲好評，他是巴塞的青訓成功苗子之一，他10歲加盟巴塞青訓，接受有系統訓練，球圈對他高度評價：「佢真係好有潛質，速度又快，又識得利用空間。」賽後就連美斯都主動同這位新星合照及擁抱，美斯在社交網更為一班新星打氣：「精彩，睇到這班年青小將出場，完成了為一隊出戰的夢想。」







立即參加「賞您睇」： https://tinyurl.com/y2e6pmwk

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。