洪都拉斯發生堅恐怖暴動，過萬敵對球迷擸槍出刀大屠殺，警察出動狂放催淚彈，最後引致3名年輕球迷因人踩人慘死。莫塔瓜體育會同CD奧林比亞係當地死敵球隊，日前雙方對戰釀慘劇，莫塔瓜體育會隊巴被敵對球員瘋狂掟石，3名球員要即時送院，世界盃國腳伊薩古利因為玻璃飛入眼而要緊急治療，幸未造成永久傷害。



莫塔瓜體育會同CD奧林比亞每次對賽都踢到飛沙劈石，但邊個都估唔到今次會發生球場大暴動，釀成嚴重傷亡。當日莫塔瓜體育會有主場之利，不過球隊於前往球場中途已遭伏擊，隊巴被大量石頭襲擊，球員勁無助當場受傷，前些路迪左後衞、曾參加2010年世界盃嘅伊薩古利有玻璃碎片飛入眼，共3名球員即時送院接受治療。



賽會之後宣布賽事取消，但雙方共有超過1萬球迷已經入場，兩個陣營開始互相挑釁引致大混戰，期間更有球迷開槍，又用刀襲擊對方球迷。警察即時到場試圖平息騷亂，期間多次發催淚彈驅散球迷。呢次恐怖暴動，有7名球迷遭槍傷及被斬傷，當中1人係小童；而於球迷逃難嘅過程中引發人踩人慘劇，共有3名年齡介乎20至27歲嘅球迷死亡。



伊薩古利之後表示：「當隊巴受到襲擊時，成班球員都好驚，但大家咩都做唔到，就如置身地獄。我隻眼被玻璃碎片所傷，但好彩冇乜大礙，冇受到永久性傷害。但最令我痛心嘅係，有球迷因今次事件而失去生命。我哋都係洪都拉斯人，點解要因為足球而冇咗條命？每一個人都應該尊重別人，因為生命真係好寶貴。」



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