【東體爭議】普帥艾歷臣鬥氣　熱刺難翻身

堂堂上季英超Top4及歐聯亞軍熱刺，竟然喺主場輸畀之前2連敗嘅紐卡素，將帥暗戰係致命傷。一直盛傳熱刺中場基斯甸艾歷臣將會離隊，但兩大買家曼聯同皇馬已經再冇表示，搞到佢唔上唔落。



最大鑊係熱刺領隊普捷天奴似乎已經對呢位丹麥國腳失去信任，今季3場英超有2場將佢擺喺後備席，熱刺今場輸波進一步突顯2人矛盾，正在傷害球隊。



基斯甸艾歷臣近年屬於熱刺必然正選，亦係陣中最有創造力球員，為哈利卡尼等鋒線球員提供大量助攻。不過，佢今季只係對曼城一戰出任正選，令人懷疑熱刺真係有意出售佢，亦可能係普捷天奴唔滿意佢「有異心」，將佢打入冷宮，作為小懲大戒。



不過，英超球會於8月8日後已經唔可以再買人，換言之艾歷臣只能去其他聯賽搵食，但距離9月2日歐洲轉會市場關閉已時間無多，最大潛在買家皇馬對艾歷臣冇興趣，只專注爭奪尼馬，所以艾歷臣九成九走唔到。



因此，普捷天奴同基斯甸艾歷臣都係時候面對現實，普帥需要艾歷臣再次擔當中場大腦，爭取佳績，而艾歷臣則需要重奪正選，兩人合作則雙贏，鬥氣則雙輸，應該揀邊條路，佢哋應該好清楚。



立即參加「賞您睇」：https://tinyurl.com/yxa3a8z8

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。