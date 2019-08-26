蘇斯克查次熱　大熱仁兄已經7連敗

雖然今季英超只進行咗3輪，但已經有唔少領隊開始聞到魷魚香，其中屈福特上場1:3不敵韋斯咸之後，3戰全敗，加埋上季最後4場都輸波，球隊已經跨季7連敗。



根據外國博彩公司開盤，屈福特主帥查維加西亞成為「下一位被炒領隊」大熱，只有2.375倍。



49歲嘅西班牙人查維加西亞2018年1月開始執教屈福特，上季更率領球隊爆冷打入英足盃決賽，但卻以0:6慘敗於曼城腳下。



屈福特頹勢未止，今季3場英超都輸波，而且對手只係白禮頓、愛華頓、韋斯咸，如果遇上傳統勁旅，都唔知點算，所以有傳會方已經準備換帥，以免降班。



至於次熱係蘇斯克查同布魯士，兩人都係9倍，蘇B今季首戰大勝車路士，但近2場對狼隊同水晶宮，只有1和1負，形勢急轉直下。而布魯士今季帶領紐卡素頭2場輸波，上場擊敗熱刺，總算鬆一口氣，但呢兩位曼聯名宿仲未度過「危險時期」。



英超五大熱門被炒領隊

1.查維加西亞(屈福特) 2.375倍

2.蘇斯克查(曼聯) 9倍

3.布魯士(紐卡素) 9倍

4.鶴臣(水晶宮) 13倍

5.馬高施華(愛華頓) 13倍



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