【拿仁紅心】鐵打都死！天佑埃及文明

利物浦英超開季3戰3勝，成唯一一支全勝球隊，但唔少利迷一直擔心，紅軍王牌鋒線埃及文明，係咪堅可以頂足1季。穆罕默德沙拿、沙迪奧文尼同羅拔圖法明奴，一開季生龍活虎，連盃賽合共攻入7球，但睇番紅軍後備席前線人才凋零，好話唔聽求其傷一個都好大鑊。



身為應屆歐聯冠軍，利迷當然希望乘勝追擊，今季壓倒曼城首奪英超錦標，但夏天只買入2名小將及補入後備門將阿祖安卡斯迪路，雖然They'll Never Walk Alone，但利物浦路途注定難行。除英超、歐聯2大戰線外，紅軍要兼顧國內2個盃賽，就算高普再一次以小將應付，但12月要踢世界冠軍球會盃，紅軍若於各項比賽有合理演出，相信今乎要踢賽事，絕對會比上季多。



埃及文明於剛過去夏天，個個都要踢國際賽，法明奴、沙拿早歸隊還好，但文尼踢埋非國盃決賽，之後只能有2周假期，就要應付英超開季。艾利臣比加今夏同「棉奴」同捧美洲國家盃，到英超揭幕戰就受傷而回。同太攰有冇關係？廢話啲講，可能冇，亦可能有。



主力受傷隊隊都會，但對利物浦特別麻煩。紅軍雖然攻力極強，但一條中場線基本上只做攔截，進攻貢獻極弱，球隊非常依賴5個球員進攻。埃及文明都屬世界級，後備席上嘅奧歷治同利安比維斯達，邊個落場實力都爭幾條街。利物浦自上季開始，進攻戰術愈來愈單一，全靠2閘安德魯羅拔臣同阿歷山大阿諾特出波、畀埃及文明創造機會，呢5名主力只要1、2個冇辦法出場，實際戰鬥力就大打折扣。再睇番2閘後備，分別係占士米拿（！）同祖高美斯，可以預見係羅拔臣同阿諾特，如果冇傷冇病，就要由季初頂到季尾。



利物浦之前有力買入華基爾雲迪積克同艾利臣比加，只因剛啱放走菲臘比古天奴，到今夏就勒緊褲頭，始終冇買入具級數嘅進攻中場去增加進攻瓣數，將成紅軍爭標死穴。望只望阿歷士張伯倫同拿比基達，之後可以減少受傷次數同成功提升狀態，等球隊多瓣遠射，唔係紅軍好難再次同曼城鬥到最尾。



●麥馬拿仁



立即參加「賞您睇」： https://tinyurl.com/y2e6pmwk

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

