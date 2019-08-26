彩虹獨角獸的秘密　李慧詩三日掃三金

「日本盃場地單車賽」剛剛在東京奧運比賽場地伊豆單車館落幕。李慧詩（Sarah）三日橫掃兩面爭先賽金牌、一面競輪賽金牌，延續十四個月爭先賽不敗紀錄。她今天（26日）在社交媒體發文，講述堅持奮鬥的小小「要訣」——彩虹獨角獸戰鞋。



上月「香港場地單車錦標賽」，Sarah曾經試穿這雙特製戰鞋，鞋面印有她的中英文名字，還有彩虹獨角獸的圖案。當時她解釋背後兩段小故事，原來去年生日，友人送給她彩虹獨角獸，自此這隻公仔陪伴她四出征戰，贏下兩件彩虹戰衣。Sarah因而相信，獨角獸能夠帶來運氣，續將它轉贈給一名年僅八歲、患上腦癌的小朋友，希望為她打打氣。儘管那人已經離世，但獨角獸從此增添一份意義，裝載那道勇敢抗癌的身影。



這次「日本盃場地單車賽」，Sarah正式穿著新鞋亮相，在社交媒體發文表示，橫掃三金感覺「蠻不錯」。她續說獨角獸代表希望和信念，一份永恆的愛。每當她想要放棄，都會用它提醒自己：「應該無懼精彩地活著，才不枉此生。」



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