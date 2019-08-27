斬倉蝕賣　曼聯賤賣巴西仔畀費倫

英超曼聯有望日內正式將貴價貨阿歷斯山齊士賣走，但其實「紅魔鬼」陣內又點止一個蝕本貨，原來曼聯高層下一個賣走目標，就係巴西中場費特。根據《每日郵報》報道，曼聯已經同意甲費倫天拿達成協議，會以3,000萬鎊轉會費接收費特，呢個數相比「紅魔鬼」舊年由薩克達買佢嘅5,200萬鎊，足足蝕咗2,200萬鎊呀陰功！



根據報道，曼聯喺今個星期極有機會將費特賣走，事關呢位巴西國腳根本得唔到曼聯領隊蘇斯克查信任，開季到依家都未有上陣機會。撞正費倫新季開咧戰就以3比4不敵拿玻里，「紫百合」自然想增兵加強實力，增加球隊競爭力。



講番費特，上季喺英超出賽17次，當中13場正選，只係射入1球兼有1次助攻。歐聯方面，佢則上陣6場，未有入波，只得1次助攻，根本未能夠喺「紅魔鬼」企穩正選，依家真係轉去意甲發展，相信無論對佢本人、曼聯同費倫天拿，都會係件好事。



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