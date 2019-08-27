盧卡古首仗入波！國米炒萊切登榜首

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盧卡古喺曼聯撈唔掂，但過到意甲立即嚟料！意甲首輪壓軸賽事，國際米蘭主場迎戰萊切大勝4比0，新教練干地領軍旗開得勝，最重要係「渣古」攻入第3球成為全場焦點，雖然係執死雞入波，但足以證明佢唔係廢，只係曼聯唔啱佢發揮！



國米今場贏得輕鬆，先憑波索域及史提芬奴辛斯各建一功，半場領先2比0，下半場60分鐘，盧卡古背對龍門回傳畀拿達路馬天尼斯遠射，然後自己殺入禁區，結果對方門將撲球彈出不遠，盧卡古門前執雞射成3比0。



入波後盧卡古走到場邊，同球迷一齊慶祝，又向觀眾席敬禮，似乎好享受意甲首航立即入波，加上曼聯今輪落敗，魔迷見到呢一幕，真係百般滋味在心頭。



末段萊切再有球員被逐，更加冇得打，結果由簡達華埋齋，國米大炒4蛋，以得失球差登上榜首，主帥干地首仗贏得輕鬆，亦對祖雲達斯霸權正式宣戰。



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