球王另類爭霸　鹹網搜尋量C朗勝美斯

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兩大球王C朗拿度同美斯爭持不下，各個領域都難分高下，原來連鹹網搜尋次數都各有千秋，全球最大鹹網pornhub近日公布一項數據，C朗在該網站用戶本年度搜索次數排名第1，而美斯緊隨其後排第2。



該「權威鹹網」公布本年度搜索次數量最高嘅足球運動員，列出前10名位置，結果C朗排榜首，美斯排第2，兩大天驕在球場上嘅影響力帶到鹹網，的確令人始料不及。



至於第3名就係擁有索妻嘅國米前鋒莫路伊卡迪，第4名係曼聯前鋒阿歷斯山齊士，第5係法國新星基利安麥巴比。



第6至10名順序係保羅戴巴拿、夏薩特、史達寧、賓施馬，排第10係碧咸，亦係唯一一位非現役球員，網站透露，碧咸去年出席哈里王子大婚典禮後搜索量激增，僅一日時間增加3440%！



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