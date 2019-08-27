【亞冠】必睇亞洲最夢幻攻擊線

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中超球會近年瘋狂引入頂級球星，可觀性大大增強，今晚亞冠盃8強大戰就有亞洲最夢幻鋒線矚目登場，上海SP主場迎戰日職勁旅浦和紅鑽。



上海有星級外援粉墨登場，之前效力韋斯咸的阿拿奧度域上個月加盟之後，踢5場中超已經入4球，上海SP本身已經有侯克，奧斯卡杜斯山度士兩位巴西球星，加上奧地利國腳阿拿奧度域，這個鐵三角牌面冠絕全亞洲。



不過上海SP都不能掉以輕心，球隊對上2屆亞冠盃，都是被日職球隊淘汰，要實現稱霸亞洲的夢想，要先過浦和紅鑽這一關。



直播表

周二7:30pm 亞冠盃 上海SP Vs 浦和紅鑽

Now 672、Fox +；有線653、613台



周三1:00am 法甲 蒙彼利埃 Vs 里昂

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台



周三3:00am 歐聯 貝爾格萊德紅星 Vs 年青人

無綫 myTV Gold 303；Now 643；有線656、616台



周三3:00am 歐聯 卡斯洛達 Vs 奧林比亞高斯

Now 645；有線662、602台



周三3:00am 歐聯 洛辛堡 Vs 薩格勒布戴拿模

Now 644；有線604、603台



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