【亞冠】必睇亞洲最夢幻攻擊線

中超球會近年瘋狂引入頂級球星,可觀性大大增強,今晚亞冠盃8強大戰就有亞洲最夢幻鋒線矚目登場,上海SP主場迎戰日職勁旅浦和紅鑽。



上海有星級外援粉墨登場,之前效力韋斯咸的阿拿奧度域上個月加盟之後,踢5場中超已經入4球,上海SP本身已經有侯克,奧斯卡杜斯山度士兩位巴西球星,加上奧地利國腳阿拿奧度域,這個鐵三角牌面冠絕全亞洲。



不過上海SP都不能掉以輕心,球隊對上2屆亞冠盃,都是被日職球隊淘汰,要實現稱霸亞洲的夢想,要先過浦和紅鑽這一關。



直播表

周二7:30pm 亞冠盃 上海SP Vs 浦和紅鑽

Now 672、Fox +;有線653、613台



周三1:00am 法甲 蒙彼利埃 Vs 里昂

無綫 myTV Gold 302;Now 639;有線655、615台



周三3:00am 歐聯 貝爾格萊德紅星 Vs 年青人

無綫 myTV Gold 303;Now 643;有線656、616台



周三3:00am 歐聯 卡斯洛達 Vs 奧林比亞高斯

Now 645;有線662、602台



周三3:00am 歐聯 洛辛堡 Vs 薩格勒布戴拿模

Now 644;有線604、603台



