馬迪爾受傷　曼聯焗留用A山

曼聯開季之後，愈來愈黑仔，上場不敵水晶宮，除咗左閘勞基梳爾傷出之外，原來前鋒安東尼馬迪爾都受咗傷，唔止令紅魔鬼鋒線少咗1位猛將，更加可能要焗住留番「高薪低能」嘅阿歷斯山齊士，以備不時之需。



據悉，安東尼馬迪爾上場比賽末段受傷，但當時已經用晒3個換人名額，搞到佢要死頂到完場，可能因而加重傷勢。領隊蘇斯克查話：「依家要等睇下佢份傷勢報告，希望唔好太嚴重啦。」



盧卡古離隊之後，安東尼馬迪爾改着9號球衣，並踢正前鋒，效果唔錯，今季頭2場英超都取得入球，上場亦助攻丹尼爾占士入波，如果佢缺陣，肯定打亂蘇斯克查嘅部署。



除咗影響球場上排陣戰術之外，亦牽涉到轉會安排，曼聯原本已經計劃將阿歷斯山齊士外借去國際米蘭，但安東尼馬迪爾受傷後，可能需要重新考慮是否外借A山，因為一旦A山走埋，鋒線人腳得番拉舒福特同17歲小將格連活特，明顯唔夠人用。



距離9月2日歐洲轉會市場愈來愈近，如果曼聯急剎停A山轉會，今季又要焗用50萬鎊周薪養住1位大後備，對球會財政構成壓力之餘，曼聯球迷見到佢亦眼冤。



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