【東體爭議】盧卡古係勁　曼聯唔識用咋

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盧卡古喺周二(27日)凌晨首次於意甲上陣就入波，協助國際米蘭大勝萊切4:0，佢仲為隊友創造4次入波機會，屬於全場最高，甚至可以自己盤球擺脫對手，賽後獲得8.5評分，僅次於打開紀錄嘅波索域。



可能有人認為意甲水平唔及英超，所以「渣古」今場有超班表現，但其實根本同聯賽水平無關，講到尾都係球隊問題。



盧卡古以往踢西布朗、愛華頓，入球數字都好高，即使轉投曼聯後，表面上狀態低迷，但返到比利時國家隊，就立即好醒神，入波源源不絕，依家去國際米蘭，亦重拾射手本色。



其實唔止盧卡古，另一位高薪球星A山返到智利國家隊，一樣有出色發揮，所以歸根究底都係曼聯嘅問題。



紅魔鬼自從費格遜退休之後，經過多次換帥，仍然未搵到正確戰術方向，令到好多球員無所適從，而非球員本身質素問題，國米教練干地堅持重金收購盧卡古，就係睇穿當中真相。



盧卡古亦以行動證明自己物有所值，話唔定可以成為繼韋利之後，國米另一位「人肉坦克車」多產射手。



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