港超聯　法比奧：望足球為大家帶來喜悅

港超球隊佳聯元朗周二（27日）假元朗大球場舉行拜神儀式，今季新加入球隊的領隊吳國雄表示，球隊來季以進身聯賽頭5名位目標，並希望能夠奪得一項盃賽冠軍：「希望球隊表現可以秉承元朗足球隊拼勁同搏盡嘅精神，今年喺各項盃賽爭取成績，同埋希望可以有多啲球迷入場同我哋吶喊助威，成為我哋球隊嘅第12人。」



佳聯元朗今季有陳文俊重返球隊，並出任主教練一職，雖然球隊新一季有不少人腳調動，但「陳Sir」認為一眾球員已有不錯的磨合：「自己對球會嘅環境同人事都唔陌生，只不過依家換咗身分去掌控球隊。球員方面比較多新成員，大家喺踢法同性格上都要多啲時間了解，由開操到依家都融洽嘅，大部分球員年齡相近，只係有幾位較具經驗嘅球員喺度，而佢哋都喺呢度好耐，亦都灌輸到畀班球員應該要做啲乜。」



對於新加盟的前鋒卡真奴、辛坦奴及米基爾等巴西外援，「陳Sir」則認為他們亦在不斷進步：「我認為幾位外援都係有質素嘅，以我所見佢哋係不斷適應中，當中前鋒米基爾融入得最快，喺球隊作用亦大，希望佢可以愈來愈支配到球隊打法。」



對於香港目前持續出現示威及暴力事件，身為助教兼隊長的法比奧則表示感到心痛：「香港目前處於危急關頭，所發生嘅事令人難過，有好多人受到傷害，有人都因為咁而避免出街。我樂見人民表達自己意見，但自己喺香港15年，從未見過類似事情發生，希望喺開季之後，透過足球為香港市民帶嚟歡樂。」