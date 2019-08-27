【人物誌】碎步12碼冇錯　入波就係道理

2016年歐國盃8強，意大利同德國踢足120分鐘仍然打和1:1，需要互射12碼分勝負，雙方射咗9輪先至有結果，由德國勝出。



過程之中出現經典一幕，意大利前鋒施蒙尼沙薩以「碎步」助跑主射，動作非常騎呢，甚至係搞笑兒戲，絕對唔應該喺緊張生死關頭出現，果然沙薩就咁一飛衝天射失，受盡千夫所指，成為輸波罪人。



呢場波亦令呢位當年事業正值起飛、效力祖雲達斯嘅天才射手，一夜之間跌落谷底，被祖記放棄，轉投韋斯咸，但只曾於英超踢半季上陣8次0入球，就送去華倫西亞，直至17/18年球季先至有起色，於西甲上陣33場入13球。



不過好景不常，沙薩又被華倫放棄，上季返回意大利都靈搵食，但已經唔係效力祖雲達斯，而係拖連奴。



雖然只能加盟細球會，但沙薩重新獲得證明自己嘅機會，今季踢出巔峰，於4場歐霸盃外圍賽入3球，首輪意甲亦梅開二度，盡顯射手本色。



身高1米86嘅沙薩腳法唔錯，可於鋒線控波，為隊友二傳創造入波機會，又可以自己衝鋒陷陣入波，曾被譽為「新東尼」，只可惜因為3年前射失1球關鍵12碼，遭輿論及球迷猛烈批評，而喪失信心及自我。



慶幸施蒙尼沙薩已經「康復」，佢同比洛迪呢對土炮鋒線組合，正係近年沉淪嘅意大利國家隊復興希望。



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