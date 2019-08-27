港超聯　Break through！新一季迎新挑戰

將於月尾揭開戰幔的「中銀人壽香港超級聯賽」，周二（27日）於香港足球會舉行新聞發布會，公布聯賽新季一連串的贊助商和合作夥伴及其計劃。新一季港超聯主題為「Break through」，寓意積極面對新挑戰，希望更多人支持本地足球，以及見證香港足球的突破。



來季港超除了繼續由中銀集團人壽有限公司為冠名贊助外，香港足總主席貝鈞奇亦於記招上與維他奶國際集團有限公司高級市務經理何詠儀進行簽約儀式，落實由維他成為新球季的贊助商飲品。



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新一季港超的官方宣傳合作夥伴除雅虎香港和fanpiece.com等網上平台外，亦會跟Football Weekly合作。至於比賽專用足球，則會繼續由NIKE提供NIKE Merlin為官方比賽足球，NIKE亦會提供場地服裝的贊助。adidas則連續第二季為港超球證及球證考核員提供制服。



出席記者會的足總主席貝鈞奇表示富力R&F已按照要求修葺主場，惟現時出現球迷杯葛等因素，故仍須與其餘9支參賽隊伍商討，亦需透過董事局作最後決定。問及足總會如何保障職球員、球迷能順利過關時，「貝主席」稱：「一般而言，大家奉公守法嘅話，應該一定會順利過到關。」他又援引「第二屆全國青年運動會」作例子，該會有809名香港運動員參與，而所有運動員都能順利過關。



至於富力R&F競賽部專員許世競則指燕子崗體育場現已鋪草，也完成了更衣室改善工程，目前尚欠觀眾席部分仍在修葺。至於備受關注的過關問題，他謂：「我哋會同公安部門協調，同佢哋講番客隊嘅職球員同球迷純粹係為足球，希望佢哋喺批准入境方面會順利啲。」