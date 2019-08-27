港超聯　揭幕戰傑愉對決　雙方鬥派高帽

新一季「中銀人壽香港超級聯賽」，周五晚（30日）將於旺角大球場揭開序幕，由傑志於主場迎戰新軍愉園，兩隊出席聯賽新聞發布會的費蘭度與張俊軒，則於賽前互派高帽。去季協助傑志奪得社區盃、高級銀牌及足總盃冠軍，的費蘭度，除了表示對新球季感興奮外，亦希望能夠為球隊奪回失去了的聯賽冠軍︰「雖然球隊今個夏天休息時間唔多，自己都只係抖咗10日，但我認為已經足夠。球隊花咗好多時間同新隊友同新教練磨合，效果亦都唔錯，我哋已經準備就緒。我知道愉園有一啲有質素嘅外援，所以相信港超嘅比賽都係唔容易應付，我哋球員都好期待為聯賽冠軍而努力！」



現年20歲的愉園後衞張俊軒，是「快活谷」去季升班功臣之一，他表示希望能夠盡快適應港超的比賽節奏︰「自己上季係全職操練，但始終甲組同港超嘅水平都有一段距離，所以今年嘅訓練會辛苦好多。球隊喺甲組嘅踢法多數都係主攻，去到港超我哋一班年青球員都要去適應番以防守為主嘅踢法，會用到好多體能，甚至喺迫搶方面都要落好多工夫，訓練內容會唔同好多。不過舊年全職練波，依家會容易適應啲。始終傑志係香港嘅勁旅，好多球員都好有質素同經驗，所以我哋一班年青球員要諗吓點樣應付佢哋，希望可以比賽上執行教練嘅部署，可以同傑志鬥吓。」