港超聯　傑志又同華杜斯講Bye Bye

傑志周二（27日）公布效力傑志兩年半的匈牙利中場華杜斯(Krisztián Vadócz)，與傑志達成共識解約離隊，意味這位近年協助「藍鳥」在本地賽事及亞洲賽屢創佳績的中場，再一次向球迷道別。



華杜斯在2016至17球季季中加盟傑志，2017至18球季榮登「四料足球先生」，之後曾短暫離隊，上季中再度回巢，協助球隊取得高級組銀牌及足總盃冠軍。華杜斯效力傑志期間，一共上陣77次、射入18球。



華杜斯離隊前，亦感謝球迷長久以來的支持：「感謝各位傑志球迷一直的支持，我在傑志度過了美好的時光，在這裏贏下不少冠軍及獎項，這些回憶永遠都在我的心中。要再次離開傑志很不容易，希望我們未來有機會再見。」



隨著華杜斯離隊，傑志亦落實2019至20球季港超聯外援名單，教練團經慎重考慮後，決定為2019/20球季港超聯註冊以下五名外援：

費蘭度 (Fernando Pedreira)

盧卡斯 (Lucas Silva)

基爾頓 (Cleiton de Oliveira)

蘇沙 (Wellingsson de Souza)

洛迪古斯 (Manuel Bleda Rodriguez)

