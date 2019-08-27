【官宣】林書豪投北京首鋼　年薪300萬美元

林書豪正式加盟CBA北京首鋼，延續他的籃球夢想！消息於周二(27日)獲球隊官宣確認，盛傳JLin的年薪將達300萬美元（約2340萬港元)。隨即林書豪亦在微博中高呼:「北京，我來了。」



北京首鋼官宣文章摘要：



北京時間2019年8月27日，北京首鋼籃球俱樂部正式簽約美籍華裔球員林書豪。待向CBA聯盟正式報送他的註冊材料並經審核、公示通過後，林書豪將正式代表北京首鋼籃球俱樂部參加CBA聯賽。



林書豪，生於1988年8月23日，畢業於哈佛大學，身高1米91，司職控球後衛，是NBA歷史上首位美籍華裔球員，也是NBA歷史上最成功的亞裔後衛。他創造了自1976-1977賽季ABA和NBA合並以來，球員前五場首發比賽累計得分最高紀錄，也是NBA歷史上第一位在自己前5場首發比賽中均得到至少20分並送出7助攻的球員。他曾率領紐約尼克斯隊(紐約人)連續贏得6場比賽，送出單場最高38分的戰績，成為家喻戶曉的「林瘋狂」，他還收獲了歷史上首位在NBA總決賽中出場並最終奪冠的華裔球員的榮譽。



林書豪的9年NBA生涯裏，在優秀後衛球員如林的激烈競爭中，他用加倍的汗水，用常人難以想象的艱苦付出，用對籃球無比的尊重和摯愛，一直追趕著他的夢想。以夢為馬，不負韶華。林書豪如此，北京首鋼亦然，我們也從未停止過奔跑的腳步。當林書豪遇上北京首鋼，當追夢人的雙手交織在一起，或將就此寫下一段嶄新的籃球歷史——首位外援將與教練、球員雙語交流，首個名校華裔高材生球員將用榜樣的力量鼓舞著中國無數追夢少年不斷勇往直前。



正如首鋼體育總裁、北京首鋼籃球俱樂部有限公司董事長秦曉雯所說：以書豪目前的實力，我相信他是能繼續在NBA或其他歐洲強隊打球的，而他更想找到一支球隊能讓他成為自己想成為的球員。書豪選擇加盟北京首鋼男籃，是對我們的信任，也是我們的榮幸，我們真誠地歡迎他。



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