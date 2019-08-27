香港隊世盃外售票　亞洲足協關注香港局勢

香港足總周二（27日）晚公布，香港隊出戰「2022卡塔爾世界盃暨2023中國亞洲盃聯合外圍賽第二圈」的主場售票安排，身處C組的香港隊，對手包括伊朗、伊拉克、巴林及柬埔寨，首場主場賽事於9月10日晚上8時假香港大球場迎戰伊朗。為鼓勵更多球迷購票入場支持香港隊，是次售票更特設早鳥優惠，凡於9月9日前於Cityline購票通或門市購買單場門票，可豁免購票手續費。四場主場賽事將於8月28日開始公開預售，賽事資料及售票詳情如下：



比賽日期●開賽時間●地點●賽事●票價

2019年9月10日 晚上8時 香港大球場 香港 對 伊朗 成人︰180元、優惠：40元

2019年11月14日 晚上8時 香港大球場 香港 對 巴林 成人︰180元、優惠：40元

2019年11月19日 晚上8時 香港大球場 香港 對 柬埔寨 成人︰180元、優惠：40元

2020年3月31日 晚上8時 旺角大球場 香港 對 伊拉克 成人︰180元、優惠：40元

（早鳥優惠︰凡於9月9日或之前於門市或Cityline購票通購買單場門票，均可豁免Cityline購票通手續費。）



另外，香港足總特別為上述4場主場賽事推出「HKAddOil」限量優惠套票，詳情如下：

「HKAddOil」套票



票價︰成人套票︰600元、優惠套票：120元



購票方法︰

1.香港大球場（8月28日早上10時至晚上6時）

2. Cityline購票通售票網www.cityline.com （8月28日至9月9日晚上11時59分，或售完即止。）



另外，香港足總行政總裁温達倫周二（27日）出席港超新聞發布會時透露，亞洲足協上周就香港大球場的保安措施作出查詢，並要求足總交出保安計劃及政府的保證文件，以確保職球員的人身安全，而目前所得的回應亦正面，而亞洲足協下周則派員作檢驗。另外他亦指馬來西亞足協亦提出跟港隊於10月中進行友賽，但假若到時香港的情況比現時更惡劣，就會考慮要求將9月10日主場對伊朗的世界盃外圍賽及10月15日對馬來西亞的友賽，移師往馬來西亞舉行。

