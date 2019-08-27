近15場英超榜：熱刺降班　曼聯都大鑊！

應屆歐聯亞軍熱刺，哥迪奧拿盛讚佢哋係歐洲第2強隊，但球隊新季開咧成績麻麻，3戰只得1勝，剛於主場不敵紐卡素尤其令球迷失望。熱刺被捧為今季曼城同利物浦，於爭標路上嘅唯一對手，但成績冇得呃人，原來只計近15場英超嘅戰續，熱刺僅排尾3要降班！



因為只計英超成績，所以「近15戰聯賽榜」當中只有17支球隊（富咸、卡迪夫城、哈特斯菲爾德目前於英冠作戰）。熱刺喺15戰中竟然贏唔夠1/3，只取得4勝3和8負得15分，僅得白禮頓同屈福特成績仲差過佢哋，般尼茅夫、般尼、修咸頓、韋斯咸都在熱刺之上。



除熱刺表現曳之外，其實曼聯都唔係好得幾多，成績僅為5勝4和6負，比狼隊、紐卡素仲差。曼聯上輪聯賽不敵水晶宮，新季成績同熱刺一樣為1勝1和1負，堅係要急起直追喇。至於頭1、2位，依然係曼城同利物浦，成績分別係14勝1和同13勝2和，曼城以43分壓倒41分嘅紅軍排第1。



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