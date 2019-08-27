大專邀請賽　教大報失冠敗辱入決賽

「Jordan Brand Invitational大專邀請賽」今天（27日）在灣仔修頓舉行四強賽事。香港教育大學和香港理工大學重演上屆決賽戲碼，結果不再一樣。教大整場賽事保持領先，最終以74：64力挫理大，延續不敗紀錄晉級決賽，將與職業訓練局爭奪冠軍寶座。



教大先聲奪人，楊仲翹和關雋陶連績快攻，協助球隊領先6：0。馮嘉豪隨後連得4分，儘管理大黃偉琪多次利用身高優勢，在籃底建功追近到8：15，不過馮嘉豪命中中距離，加上蕭俊傑博得「and 1」，重新擴大領先優勢到23：13 。教大蕭俊傑一記「歐洲步」，拉開第二節序幕。但理大迫搶戰術奏效，連續多個回合反擊快攻得手，續憑著關洛賢中路突破完成8：2攻勢。可惜難敵對方點點開花，教大八位球員皆有進帳，半場領先33 : 25。



換邊後迎來賽事轉捩點，理大中鋒黃偉琪累積四次個犯，餘下半節都坐在板凳上，教大乘機拉開比分，馮嘉豪和關雋陶合轟3球三分，拋離比分到59：42。踏入第四節，雙方進攻稍為停滯，接近兩分鐘理大梁祖誠才成功「開齋」，連同黃偉琪的擦板球追到個位數分差。教大見狀換回主力球員，馮嘉豪和關雋陶內外開弓確立勝局，順利以74：64擊敗理大，連續兩屆闖進總決賽。



二十二歲的理大隊長黃偉琪坦言不滿意個人表現：「賽前希望盡量在籃底得分，可惜手感不好。」他期望隊友能夠把握機會，靠著團隊合作爭勝，「球隊沒有超級球星，每球都非常重要，必須團結起來。」下半場個犯纏身，隊長認為對賽果影響深遠，「理大缺少中鋒，所以球員第三節打得比較吃力。」他續透露周日季軍賽無法出戰，已經完成球季最後一場比賽，「很難抉擇，畢竟早已購買旅行機票，惟有把目標放在來年大專盃。」



香港賽馬會青少年體育記者培訓計劃 實習記者李浚𣇹報導

