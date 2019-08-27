大專邀請賽　程子朗23分！職訓局剷平嶺大

職業訓練局和嶺南大學壓軸登場，爭奪「Jordan Brand Invitational大專邀請賽」另一個決賽席位。職訓局四人得分上雙，包括張國銓和程子朗合轟43分，以89：75輕取短兵缺將的嶺大晉級決賽，挑戰奪標大熱香港教育大學。



儘管主將朱梓鎔和麥嘉榮缺陣，嶺大仍然迅速入局，李志豪三分球揭開比賽序幕，隨後李國威上籃得手，早段短暫領先。職訓局程子朗外投回敬，雙方隨後打成均勢，但程子朗越戰越勇，單節轟進3球三分，拉開比數到29：19完成首節。兩隊先後換入副選球員，職訓局繼續保持強勢，司徒俊穎外線中鵠，即使嶺大洋將費利克斯表現積極，獲得8分進帳，半場仍然落後41：54。



換邊後嶺大嘗試反撲，費利克斯作為進攻核心，可惜多次上籃無功而返，更被職訓局打出一段22：7的攻勢鎖定勝局，其中張國銓第三節表現亮麗，攻入8分，協助球隊領先77：57。進入第四節，比賽節奏開始放慢，雙方互有攻守，嶺大借機急起直追，場上六位球員均有進帳，但因早段落後過多，加上無法壓制失誤，最終以75：89告負，周日將與香港理工大學進行季軍戰。



獲得全場最高23分的程子朗，賽後難掩興奮心情，表示滿意個人和球隊表現：「我們個人能力較對手強，加上打出團隊精神，齊心協力打出賽前部署。」對於自己開局狀態大勇，他笑說自己發燒所以「hot hand」，「其實昨晚開始生病，都擔心未能上陣，但服藥後感覺不錯。」今場成為全場焦點，他謙稱只是幸運，續感謝隊友鼓勵：「隊友得到很多分，不過我多一些，哈哈。以前我見到空位也不敢射，但隊友鼓勵我多點嘗試，今場終於把握機會，十分幸運！」



香港賽馬會青少年體育記者培訓計劃 郭衍霆報導

