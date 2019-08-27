【有片】網民眼利　曼聯馬古尼被笑到面黃

曼聯新中堅哈利馬古尼，今夏以8000萬鎊「入魔」，壓倒華基爾雲迪積克成為全球最高身價後衞。英超新季首場賽事，馬古尼已獲頒全場最佳球員，起步似乎唔錯，但之後2戰紅魔都贏唔到，馬古尼於上仗不敵水晶宮失嘅第1球需要付上責任。呢名英格蘭正選中堅，要成為曼聯後防大佬並打出成績，條路仲係好長。



馬古尼之前踢李斯特城，受注目程度當然唔可以同依家相比，故有啲跑姿小動作，之前冇人發覺原來係咁搞鬼。有球迷留意到，呢名26歲守將跑姿勁怪，尤其係雙手擺動時勁唔自然，有球迷CAP咗條片放上網，睇到佢隻左手好似休住自己條波褲咁，堅係趣怪。



有球迷就咁樣形容：「馬古尼呢個動作，就好似沖沖吓涼聽到電話響，之後圍住條毛巾衝出個廳去接電話咁」唔少網民都覺得形容得好貼切真心好笑！曼聯另一中堅菲爾鍾斯，一向係球壇笑彈，一副冏樣全球知名，睇嚟馬古尼都有潛質做繼承人。



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