【歐聯】阿積士主場好攻得

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各位觀眾大家好，又來到筍盤360的時間，今日市場焦點當然是歐聯外附加賽次回合，阿積士主場對尼科西亞，首回合打和0:0，阿積士更有後衛馬沙拉奧今場要坐波監，為防守增加不明朗因素。



塞浦路斯勁旅尼科西亞在今屆歐聯外走勢平穩，6戰取得4勝1和僅1敗不能忽視，不過作為上屆4強分子，阿積士一直貫徹打進攻足球的傳統，尤其是主場出擊，初段非常搶韁。



單計歐聯外同歐聯附，他們3場主場的上半場全部開2球或以上，為出線一定搶攻，1.5球半場大值得持有。



直播表



周三8:00pm 亞冠盃 FC廣州 Vs 鹿島鹿角

Now 671、Fox +；有線652、612台



周四3:00am 歐聯 阿積士 Vs 尼科西亞

無綫 myTV Gold 303；Now 643；有線656、616台



周四3:00am 歐聯 布魯日 Vs 寧斯

Now 644；有線604、603台



周四3:00am 歐聯 布拉格斯拉維亞 Vs 克盧日

Now 645；有線662、602台



周四3:00am 法甲 尼斯 Vs 馬賽

無綫 myTV Gold 302；Now 639、714；有線655、615台



周四8:00am 美職 蒙特利爾衝擊 Vs 溫哥華白帽

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台



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