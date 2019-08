【歐聯】阿積士主場好攻得

唔止足球睇波,仲有24小時滾動賠率,即時體驗:https://bit.ly/2UmNL0L



各位觀眾大家好,又來到筍盤360的時間,今日市場焦點當然是歐聯外附加賽次回合,阿積士主場對尼科西亞,首回合打和0:0,阿積士更有後衛馬沙拉奧今場要坐波監,為防守增加不明朗因素。



塞浦路斯勁旅尼科西亞在今屆歐聯外走勢平穩,6戰取得4勝1和僅1敗不能忽視,不過作為上屆4強分子,阿積士一直貫徹打進攻足球的傳統,尤其是主場出擊,初段非常搶韁。



單計歐聯外同歐聯附,他們3場主場的上半場全部開2球或以上,為出線一定搶攻,1.5球半場大值得持有。



直播表



周三8:00pm 亞冠盃 FC廣州 Vs 鹿島鹿角

Now 671、Fox +;有線652、612台



周四3:00am 歐聯 阿積士 Vs 尼科西亞

無綫 myTV Gold 303;Now 643;有線656、616台



周四3:00am 歐聯 布魯日 Vs 寧斯

Now 644;有線604、603台



周四3:00am 歐聯 布拉格斯拉維亞 Vs 克盧日

Now 645;有線662、602台



周四3:00am 法甲 尼斯 Vs 馬賽

無綫 myTV Gold 302;Now 639、714;有線655、615台



周四8:00am 美職 蒙特利爾衝擊 Vs 溫哥華白帽

無綫 myTV Gold 302;Now 639;有線655、615台



