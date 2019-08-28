亞太賽掃金跳出開引號　蘇氏姊妹花一樣繩

同樣的基因來源，相似的背景和成長環境，更容易讓兄弟姊妹們走上相同的道路，體壇上出現過不少星級例子——足球的尼維利兄弟、網球的威廉絲姊妹，NBA的加素兄弟……，香港跳繩代表隊亦出現一對「姊妹花」蘇泳而和蘇楚琪，她們剛在亞洲及太平洋跳繩錦標賽合共袋走6面金牌，這個佳績並不是跳繩夢的句號，反而是「蘇氏姊妹」準備下一個挑戰的開引號！■圖：許思彤 文：李浚𣇹



18歲的「家姐」蘇泳而擔任香港隊隊長多年，今次亞太賽參加了多個項目，是港隊奪金功臣之一。「妹妹」蘇楚琪今年13歲，也是陣中爭牌主力。兩人出發前對賽事充滿期望，家姐說：「希望個人花式能夠以零失手完成！」妹妹亦十分自信：「希望比賽時有多些笑容，可以在二人同步項目殺入決賽。」最終，她們都能實現賽前所想，凱旋歸來。



原來兩姊妹小學時期已經開始接觸跳繩，泳而回想：「當時看到師姐在學校拿着繩子跳，於是跟着一起跳，過程十分好玩。」不過她表示，自己最初不是太投入：「學校在小六時有跳繩興趣班，可惜因為時間關係參加不了。」或許是上天安排，又或者是與跳繩的緣分，泳而上中學後，跟隨朋友在外接受正式訓練：「一開始覺得自己跳得不錯，所以繼續跳，之後參加完比賽，獲告知入選香港隊。」



妹妹楚琪就坦承認識跳繩全因家姐：「一開始看到家姐在外國跟很多勁人比賽，十分羨慕，自己都很想和他們比試，所以小學三年級就開始學跳繩。」



雖然兩姊妹感情十分要好，對培養默契一定有幫助，但年齡相差5年，要合作比賽卻十分困難，泳而認為：「年齡相差太遠，在各自的年齡層都有好的選手可以合作，所以暫時沒有這個打算。」妹妹也覺得可惜，但亦認同家姐說法：「始終跟同年齡層的選手合作比較合拍。」



外界經常將兩姊妹比較，然而即使家姐成績好，妹妹卻沒有因此感到任何壓力：「反而視為推動力吧！看到家姐做到一些高難度動作後，自己都會很勤力去練習，希望可以像她一樣強。」



兩姊妹能夠一齊代表香港出賽，除了天賦和後天的努力外，家人支持相信也是不可或缺。家姐表示：「讀書方面，家人不會給我們很大壓力，也會資助我們出國比賽，只要我和妺妺開心就可以。」



6面金牌肯定了「蘇氏姊妹」的努力和實力，也為她們在之後的「跳繩夢」注入更多推動力和信心，期望跳繩這項運動在香港愈來愈普及，將來能有更多「蘇氏姊妹」出現！



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